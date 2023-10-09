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Посольство РФ сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

Посольство РФ: один россиянин погиб при атаке ХАМАС на Израиль

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Газета.Ru

В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили РИА Новости, что один гражданин России числится погибшим в Израиле после начала обострения палестино-израильского конфликта. Дипмиссия приводит такую информацию, ссылаясь на списки израильской стороны.

В диппредставительстве заявили, что консульский отдел посольства выясняет все обстоятельства. Как указали в дипмиссии, в предоставленных Израилем списках пропавших без вести значатся четверо россиян.

В посольстве также рассказали, что сотрудники диппредставительства контактируют с родственниками этих людей и оказывают им необходимое содействие.

«Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан», — отметили в дипмиссии.

Там добавили, что посольство работают с поступающими звонками и обращениями, оказывают помощь и содействие российским туристам, которые находятся в Израиле.

Накануне Telegram-канал Мash писал, что на юге Израиля без вести пропал 27-летний уроженец Сестрорецка Андрей Козлов, который работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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