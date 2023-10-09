Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция поймала чеченских экс-силовиков с мефедроном в карманах

Baza: полиция задержала экс-силовиков из Чечни в Краснодарском крае

close
100%
Shutterstock

В Краснодарском крае полиция задержала бывших силовиков из Чечни с мефедроном в карманах. Об этом сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Успенском районе. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились бывшие старший и младший лейтенанты, а также 40-летняя жительница Грозного.

При себе у экс-силовиков обнаружили в общей сложности шесть граммов мефедрона. Также выяснилось, что номера автомобиля, который остановили сотрудники ГИБДД, были поддельными. Источники Baza сообщили, что все задержанные имели признаки наркотического опьянения.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов из Чечни отказались от медицинского освидетельствования. На них составили несколько административных протоколов. В отношении экс-силовиков готовятся возбудить уголовные дела.

Ранее перевозивший 78 кг марихуаны водитель попался из-за непристегнутого ремня безопасности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий