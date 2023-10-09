Полиция поймала чеченских экс-силовиков с мефедроном в карманах

В Краснодарском крае полиция задержала бывших силовиков из Чечни с мефедроном в карманах. Об этом сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Успенском районе. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились бывшие старший и младший лейтенанты, а также 40-летняя жительница Грозного.

При себе у экс-силовиков обнаружили в общей сложности шесть граммов мефедрона. Также выяснилось, что номера автомобиля, который остановили сотрудники ГИБДД, были поддельными. Источники Baza сообщили, что все задержанные имели признаки наркотического опьянения.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов из Чечни отказались от медицинского освидетельствования. На них составили несколько административных протоколов. В отношении экс-силовиков готовятся возбудить уголовные дела.

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