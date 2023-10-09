В Астраханской области на мель сел сухогруз

Сухогруз «Генрих Гасанов», который направлялся в порт Амирабад в Иране, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, передает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

По информации ведомства, экипаж судна составляет 14 человек. Порт приписки сухогруза — Астрахань. Повреждения сухогруза, разлива топлива, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе.

Движение судов по этому каналу временно приостановлено.

6 октября стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler.

17 сентября сообщалось, что сухогруз из России столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.