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В Астраханской области на мель сел сухогруз

В Астраханской области на мель сел следовавший в Иран сухогруз «Генрих Гасанов»

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Главное управление МЧС России по Астраханской области

Сухогруз «Генрих Гасанов», который направлялся в порт Амирабад в Иране, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, передает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

По информации ведомства, экипаж судна составляет 14 человек. Порт приписки сухогруза — Астрахань. Повреждения сухогруза, разлива топлива, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе.

Движение судов по этому каналу временно приостановлено.

6 октября стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler.

17 сентября сообщалось, что сухогруз из России столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.

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