В Саратове мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать им деньги

Пожилая жительница Саратова продала квартиру после общения с мошенниками. Об этом сообщают в управлении МВД по региону.

Аферисты связались с пенсионеркой и заявили, что она якобы рискует потерять свои сбережения. Чтобы избежать этого, она должна перевести свои деньги на «безопасный счет». Таким образом она лишилась 2,27 млн рублей из своих накоплений.

После этого мошенники убедили женщину продать квартиру. В результате 3,8 млн рублей также оказались на их счетах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве организованной группой.

В ведомстве призвали граждан быть осторожнее при общении с незнакомцами. В МВД напомнили, что сотрудники банка не просят клиентов переводить деньги на «безопасный счет».

Ранее в Петербурге пенсионерка заложила квартиру, оформила кредиты и отдала мошенникам пять миллионов рублей.