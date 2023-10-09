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Башкирская чиновница получила предупреждение из-за личного аккаунта Instagram*

Глава башкирского Роспотребнадзора получила предостережение из-за Instagram

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dr.annakazak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предостережение о «недопущении содействия экстремистской организации» получила руководитель Роспотребнадзора в Башкирии Анна Казак. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным СМИ, соответствующее предупреждение вынесено в адрес Казак региональной прокуратурой.

Стало известно, что в ведомство на Казак пожаловался местный активист.

Руководитель регионального Роспотребнадзора пояснила, что решения прокуратуры еще не видела.

«Я не видела этих публикаций и сейчас комментировать не буду. Потому что все, что касается личной моей жизни, не как госслужащего, не имеет отношения никак к моей работе», — объяснила Казак.

Социальная сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), в России признанной экстремистской организацией. В РФ данная компания, как и соцсеть, официально запрещена.

Сервис был заблокирован в России с марта 2022 года.

До этого юрист Вадим Виноградов подчеркивал, что ограничение работы VPN-сервисов – абсолютно логичный шаг.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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