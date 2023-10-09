На Бирюлевской линии московского метро построят островные и береговые платформы

На Бирюлевской линии московского метро построят станции с двумя видами платформ — островными и береговыми, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять — с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро», — сказал Андрей Бочкарев.

С островными платформами построят станции «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлево», а с береговыми — «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийскую», «Липецкую» и «Лебедянскую».

Строительство станций с разными видами платформ связано со способами тоннелепроходки, которые планируется применить во время работ. Так, примерно 10 километров тоннелей новой линии будет построено при помощи шестиметровых щитов, проходящих два параллельных однопутных тоннеля. Еще около 11 километров — с использованием 10-метрового щита-гиганта, который создает единый двухпутный тоннель.

Кроме того, разные виды платформ позволяют вписать станции в существующую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения.

Общая протяженность Бирюлевской линии метро составит более 22 километров, на ней появится 10 станций. Линия улучшит транспортную доступность восьми районов столицы, в которых проживают и работают более 850 тысяч человек.