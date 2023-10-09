ХАМАС сообщило о росте числа жертв конфликта в Израиле

Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800, сообщает в Telegram движение ХАМАС.

По его информации, в Израиле признали, что число погибших возросло до 800 и более 2400 пострадали.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли 493 палестинца и 2300 человек получили ранения, передает The Times of Israel.

В свою очередь The Washington Post со ссылкой на военное ведомство заявляло, что число погибших в Израиле увеличилось до семисот, несколько тысяч человек получили ранения.

В числе жертв конфликта оказались участники музыкального фестиваля, проходившего юге Израиля, — именно с этой стороны боевики ХАМАС напали на Израиль. Там обнаружили не менее 260 тел.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В свою очередь Армия обороны Израиля начала против ХАМАС операцию «Железные мечи».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.