Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС сообщило о росте числа жертв конфликта в Израиле

ХАМАС: число погибших израильтян достигло 800

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800, сообщает в Telegram движение ХАМАС.

По его информации, в Израиле признали, что число погибших возросло до 800 и более 2400 пострадали.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли 493 палестинца и 2300 человек получили ранения, передает The Times of Israel.

В свою очередь The Washington Post со ссылкой на военное ведомство заявляло, что число погибших в Израиле увеличилось до семисот, несколько тысяч человек получили ранения.

В числе жертв конфликта оказались участники музыкального фестиваля, проходившего юге Израиля, — именно с этой стороны боевики ХАМАС напали на Израиль. Там обнаружили не менее 260 тел.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В свою очередь Армия обороны Израиля начала против ХАМАС операцию «Железные мечи».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий