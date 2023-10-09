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Суд на Украине закрыл резонансное угольное дело «Роттердам+»

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл угольное дело «Роттердам+»

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Markus Schreiber/AP

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 9 октября закрыл в связи с истечением срока досудебного расследования дело «Роттердам+», связанного с установлением цен на уголь. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины в Telegram.

Речь идет о формуле установления стоимости угля, из-за чего потребители электроэнергии в стране за несколько лет переплатили свыше $1,5 млрд.

Решение о закрытии дела было принято в ходе подготовительного рассмотрения судьями ВАКС, один из судей выступил с другой позицией. Прокурор САП не согласился с решением ВАКС и намерен обжаловать его в апелляционной инстанции.

3 октября ВАКС наложил арест на имущество фигурантов дела. В частности, было арестовано имущество бывшего председателя Национальной комиссии Украины, занимающегося государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрия Вовка. Под арест также попала собственность бывшего генерального директора компании «ДТЭК сети» Ивана Гелюха и имущество экс-гендиректора компании «ДТЭК востокэнерго» Бориса Лисового.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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