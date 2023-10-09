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Рейс из Внуково задержали на полтора часа из-за потерявшегося багажа 20 пассажиров

Сотрудники Внуково вручную разбирают чемоданы из-за сбоя багажной ленты

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«Газета.Ru»

Вылет рейса авиакомпании Azur Air в Египет задержали на полтора часа из-за массового сбоя в работе багажной ленты в аэропорту Внуково, рассказала корреспондент «Газеты.Ru» Кристина. Сотрудникам аэропорта приходится вручную распределять багаж по рейсам.

«Коллапса в аэропорту нет, как и очередей. Все довольно спокойно, регистрация и паспортный контроль быстро проходят. Сотрудники вручную по рейсам разбирают чемоданы. Бортпроводники говорили, что не знают, когда будет вылет, так как ждут багаж», — сообщила Кристина.

Пассажирам рейса, вылетающего в Египет, пришлось ждать багаж 21 человека. После того, как чемоданы нашлись, самолет стал готовиться к вылету.

Сбой багажной ленты на стойках регистрации в аэропорту Внуково произошел утром в понедельник, 9 октября. По данным СМИ, она не работает уже шесть часов. В результате аэропорт наполнился большим количеством людей, а сбой стал причиной задержки многих рейсов.

Telegram-канал Mash сообщает, что транспортная прокуратура начала проверку. По информации издания, около двух тысяч единиц багажа обещают отправить следующими рейсами и потом доставить по домам каждому пассажиру.

Ранее в Домодедово пассажира задержали после взрыва светошумовой гранаты в багаже.

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