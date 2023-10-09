В Ленобласти экс-глава Шлиссельбурга захватил здание местной администрации

В Ленинградской области экс-глава города Шлиссельбург Артем Желудов утром в понедельник, 9 октября, захватил здание местной администрации, передает пресс-служба администрации Кировского района.

Как заявили в пресс-службе, чиновник, которого 5 октября освободили из следственного изолятора «Кресты», ворвался в администрацию вместе с сообщниками. Они пришли «с болгарками и цепями», угрожали, выгнали охрану и забаррикадировались.

В пресс-службе сообщили, что мужчины контролируют помещение, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, и не пускают внутрь ни сотрудников, ни правоохранителей.

Желудов занимал пост главы администрации Шлиссельбурга до августа текущего года, но был снят с должности советом депутатов и отправлен в СИЗО.

До этого стало известно, что сотрудник департамента природных ресурсов ХМАО Дмитрий Теплоухов напал с ножом на помощника депутата Госдумы Евгения Маркова Константина Бормотова в ходе дорожного конфликта.

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