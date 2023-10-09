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Милонов предложил опрыскивать европейских дипломатов в связи с нашествием клопов

Милонов: европейских дипломатов нужно опрыскивать в связи с нашествием клопов

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Дипломатов из европейских стран необходимо опрыскивать в связи с нашествием постельных клопов в Европе, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Дипломатов из недружественных стран я бы опрыскивал. <...> Но мы можем не опасаться всерьез: русские люди всегда любили баню, любили мыться, и нам это не грозит», — отметил депутат.

Академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием отметил, что нашествие клопов не произойдет там, где люди соблюдают правила гигиены и следят за чистотой одежды и тела.

«В 60-е годы клопы были довольно обременяющим наш быт явлением. После того как мы начали жить в более комфортных условиях, они ушли. Перестали существовать в большом числе коммунальные квартиры, появились отопление, освещение, ванные комнаты, туалеты и горячая вода как неотъемлемая часть быта», — отметил эксперт.  

По его словам, клопы опасны тем, что могут укусить и переносить болезни, однако, они не так серьезны, как те, что переносят вши или блохи.

Накануне издание Le Parisien со ссылкой на французский Минобр сообщало, что во Франции сразу в нескольких городах закрылись школы из-за ситуации с постельными клопами.

Ранее сообщалось, что жители Лондона страдают от нашествия клопов.

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