В Тюмени приземлился самолет Utair с отказавшим двигателем

У самолета, следовавшего в Тюмень, во время посадки отказал один из двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на борту рейса Utair, который направлялся в аэропорт в Рощино из ХМАО. Во время посадки экипаж сообщил об отказе левого двигателя.

В результате капитан принял решение продолжать снижение на одном устройстве. Неисправность не помешала посадке и самолет благополучно приземлился в месте назначения в 11:03.

Ранее воздушное судно Utair уже попадало в аварийные ситуации. Так, во время вылета из Внуково экипаж забыл включить автопилот. В результате самолет стал критически снижаться, и об этом из-за облачности пилоты узнали от диспетчера.

Ранее в Домодедово у пассажира в багаже взорвалась граната.