Российская бизнесвумен может лишиться квартиры из-за долга в 300 млн рублей

У новокузнецкой предпринимательницы арестовали квартиру за долги в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает управление ФССП по Кемеровской области.

После того как выяснилась сумма задолженности, приставы обратили внимание на женщину и выяснили, что у нее есть квартира общей площадью более 400 кв. м.

«С участием понятых судебные приставы составили акт описи и ареста имущества, предварительной стоимостью свыше 70 миллионов рублей», — сообщается в публикации.

Если предпринимательница не выплатит долг, ее собственность продадут на торгах. Деньги отправятся на счет взыскателя.

Известно, что женщина проживала в Москве и занималась крупным бизнесом.

Ранее в Крыму выставили на торги квартиру, принадлежавшую жене президента Украины Елене Зеленской.