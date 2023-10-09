В посольстве РФ прокомментировали ситуацию с россиянами, находящимися в Израиле

Подтвержденных данных о российских гражданах, которые могли бы пострадать или пропасть без вести на территории Израиля, к настоящему моменту нет. Об этом ТАСС заявили в посольстве России.

Сведения приведены на 9:00 мск.

«Консульский отдел посольства России в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, а также адресно работает с обращениями граждан», — уточнили агентству в посольстве РФ.

В данный момент, как уточнил собеседник консульства, поддерживается контакт с компетентными израильскими службами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, также объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В связи с чем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Также известно, что 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.