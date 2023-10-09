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Жертвами палестино-арабского конфликта стали уже 1100 человек

WP: в результате конфликта Израиля и Палестины с 7 октября погибли 1100 человек

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Ronen Zvulun/Reuters

Боевые действия на юге Израиля продолжаются, несмотря на то что вооруженные силы страны наносят авиаудары по сектору Газа после беспрецедентной атаки боевиков ХАМАС. Нападение застало врасплох израильские силы безопасности.

Подполковник Джонатан Конрикус, официальный представитель израильской армии, предположил, что битва по выслеживанию оставшихся боевиков на территории Израиля займет «еще несколько часов, а может быть, даже больше».

Как пишет The Washington Post, по данным израильских военных, число погибших в Израиле возросло более чем до семисот, тысячи получили ранения. Палестинские власти заявили, что по меньшей мере 413 человек были убиты и около 2300 получили ранения в секторе Газа. Таким образом, начиная с 7 октября погибли уже более 1100 человек.

По меньшей мере четыре гражданина США предположительно входят в число погибших в Израиле. Американцы есть и среди заложников, которых ХАМАС взял во время нападения, заявил в воскресенье посол Израиля в США, не уточнив цифр.

Также граждане Великобритании, Франции, Германии, Непала и Таиланда среди тех, кто стал жертвой внезапного нападения террористов. Известно, что погибли 10 непальцев, четверо ранены и сейчас находятся в больнице. Большинство из них были студентами в кибуце Алумим.

На месте музыкального фестиваля на юге Израиля были обнаружены не менее 260 тел. С этой стороны боевики ХАМАС напали на Израиль.

Также ливанская группировка боевиков «Хезболла» заявила, что атаковала израильские объекты вблизи границы «в знак солидарности» с ХАМАС, а Израиль заявил, что нанес ответный удар.

Израильские военные заявляют, что этой ночью авиация продолжала обстреливать сектор Газа, чтобы «разрушить возможности террористической группировки ХАМАС».

Среди целей, пораженных за последние часы, были несколько командных пунктов; здание, в котором размещаются боевики Хамаса; командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил Хамаса; «оперативный объект, используемый Хамасом», расположенный в мечети в Джабалии, и актив, используемый террористической группой для разведки.

Палестинские власти заявили, что в результате ночного налета на сектор Газа погибла одна большая семья из 19 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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