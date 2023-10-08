Минздрав Палестины сообщил о росте числа жертв атак Израиля

Минздрав Палестины заявил, что число жертв ракетных атак Израиля по сектору Газа выросло до 370, а пострадавших — до 2200. Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в X.

При этом число жертв среди граждан Израиля превысило 600.

До этого Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.