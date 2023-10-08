В Берлине задержали 40 человек на протестах против Израиля

В Берлине задержали 40 человек на протестах сторонников Палестины против Израиля. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что в митинге в поддержку атаки ХАМАС на Израиль участвовали 65 человек, которые приветствовали происходящее из антисемитских побуждений. По имеющимся данным, возбуждено шесть уголовных дел и 36 дел об административных правонарушениях. Отмечается, что участники митинга предприняли попытку нападения на полицейского.

Митинг был санкционирован, его участники скандировали лозунги против Израиля, размахивали палестинскими флагами.

До этого Нетаньяху провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.