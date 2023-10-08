Названо число жертв конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС

Число погибших жителей Израиля во время эскалации конфликта достигло 600 человек. Об этом стало известно из публикации издания Haaretz.

Как поясняется, больше двух тысяч человек были ранены. Кроме того, десятки гражданских лиц и солдат находятся в заложниках в Газе.

В субботу утром, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

В свою очередь Россия призывала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, подчеркивал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Также в МИД Саудовской Аравии призвали к деэскалации в палестино-израильском конфликте. Так, королевство Саудовская Аравия внимательно следит за беспрецедентными событиями между рядом палестинских формирований и израильскими оккупационными силами.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.