Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до двух тысяч

Около двух тысяч жителей Афганистана стали жертвами землетрясения на западе страны, сообщает Associated Press.

В результате землетрясения в провинции Герат оказались полностью разрушены около шести деревень.

Ранее представитель Красного Полумесяца Эрфанулл Шарафзой заявил, что в результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек.

При этом заместитель официального представителя правительства радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Билал Карими заявлял, что более тысячи жителей Афганистана стали жертвами землетрясения.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.