Пенсионерка подожгла челябинский военкомат по заданию мошенников

Аферисты, представившиеся сотрудниками ФСБ, заставили пенсионерку поджечь военкомат в Челябинске, женщину задержал сотрудник ДПС. Об этом сообщает «74.ru».

68-летнюю пенсионерку из Челябинска задержали за попытку поджога военкомата, пожилая женщина успела бросить под дверь учреждения бутылку с зажигательной смесью. Ее действия заметил сотрудник ДПС, полицейский успел потушить пламя.

В отделе полиции поджигательница рассказала, что несколько дней ей поступали звонки от неизвестных, которые убедили ее продать квартиру за 3,5 миллиона рублей, а потом заставили взять кредит на 400 тысяч рублей.

7 октября ей позвонили «сотрудники ФСБ» и сообщили, что ее обманули мошенники, якобы одного из аферистов удалось задержать и он доставлен в военкомат. Для того, чтобы вернуть свои деньги, пенсионерке нужно совершить поджог.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге неизвестный поджог вышку сотовой связи.