Число пострадавших в Израиле увеличилось как минимум до 1100

Число пострадавших в Израиле в результате палестино-израильского конфликта увеличилось как минимум до 1100. Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на местные СМИ.

«По меньшей мере 1100 человек пострадали, многие серьезно ранены», — сказано в сообщении.

Также издание отмечает, что число погибших израильтян в ходе конфликта превысило 200 человек.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

До этого газета Jerusalem Post со ссылкой на израильское министерство здравоохранения писала, что в Израиле машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.