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Минздрав сектора Газа попросил граждан сдавать донорскую кровь

Минздрав сектора Газа призвал граждан к сдаче донорской крови

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Global Look Press

Минздрав сектора Газа призвал граждан сдавать донорскую кровь, передает РИА Новости сообщение минздрава Газы.

Ведомство попросило обращаться в больницы анклава и банки переливания крови.

Утром 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа обстреляли ракетами приграничные районы страны и Тель-Авива, а затем проникли на территорию государства. По данным оборонного ведомства Израиля, было выпущено более двух тысяч ракет.

По информации минздрава, с начала атаки погибли 22 человека, включая одного медика, пострадали 545.

В Израиле объявили чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

Военное крыло ХАМАС, в свою очередь, объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы». По их данным, в ходе операции в плен были захвачены около 35 израильских военных и поселенцев.

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе экстренного заседания подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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