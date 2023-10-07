В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Израиле

В Российском союзе туристической индустрии заявили, что всего на территории Израиля находится около ста организованных туристов, при этом сведений о пострадавших соотечественниках нет. Об этом заявили в пресс-службе РСТ в Telegram-канале.

Известно, что есть самостоятельные туристы и граждане из РФ, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами.

«С Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, «Русский экспресс», ICS, Ванд Тревел и др.», — добавили в союзе.

Как уточняется, сейчас на юге Израиля нет организованных российских туристов.

«В этом регионе нет российских авиакомпаний, сюда летает только одна израильская авиакомпания», — обратили внимание в РСТ.

Всех призвали следить за рекомендациями официальных органов, среди которых Министерство экономического развития и МИД.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия.

Также ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.