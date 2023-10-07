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В Нижнем Новгороде один человек получил сильные ожоги из-за разорвавшегося на заводе котла

В Нижнем Новгороде на фанерном заводе разорвался котел

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Нижнем Новгороде взорвался паровой котел. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на фанерном заводе на улице Строителей. В здании предприятия «Профиль» разгермитизировался котел.

Во время взрыва пострадал 24-летний мужчина, который в момент происшествия находился рядом. Местного жителя доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги более 50% тела. Подробности о его состоянии не сообщаются.

Информации о разрушениях помимо котла нет. Причину произошедшего предстоит выяснить профильным специалистам.

Ранее в Башкирии мужчина попал в реанимацию после попытки согреться с помощью газовой плиты.

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