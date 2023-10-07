ХАМАС атаковал вторую по величине электростанцию Израиля

Боевики ХАМАС нанесли удар по электростанции в Израиле, сообщает портал The Clash Report.
«Вторая по величине электростанция Израиля, электростанция «Рутенберг», подверглась ракетному обстрелу на побережье Средиземного моря в Ашкелоне», — говорится в сообщении.
Утром 7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива.
Боевое крыло ХАМАС сообщало, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
По данным Минздрава Израиля, с начала атаки ХАМАС госпитализированы 545 человек, погибли по меньшей мере 22 человека, передает The Times of Israel.
Ранее сообщалось, что движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем.