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ХАМАС атаковал вторую по величине электростанцию Израиля

ХАМАС нанес ракетный удар по электростанции «Рутенберг» в Ашкелоне

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Ammar Awad/Reuters

Боевики ХАМАС нанесли удар по электростанции в Израиле, сообщает портал The Clash Report.

«Вторая по величине электростанция Израиля, электростанция «Рутенберг», подверглась ракетному обстрелу на побережье Средиземного моря в Ашкелоне», — говорится в сообщении.

Утром 7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива.

Боевое крыло ХАМАС сообщало, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

По данным Минздрава Израиля, с начала атаки ХАМАС госпитализированы 545 человек, погибли по меньшей мере 22 человека, передает The Times of Israel.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем.

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