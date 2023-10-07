В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сильного ветра и ливня с мокрым снегом. Об этом объявили на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Метеопредупреждение будет действовать сегодня, 7 октября, до 21:00. По прогнозам синоптиков, в Москве днем усилится западный ветер, его порывы будут достигать 16–21 м/с. В отдельных районах пройдет сильный дождь с мокрым снегом. Ночью на дорогах и вовсе появится гололед.

В Подмосковье ситуация мало отличается от московской: днем будут сильный ветер, дожди с мокрым снегом и местами гололедица.

Из-за потенциальной опасности МЧС призвало автомобилистов столицы и области быть осторожными на дороге, не делать резких маневров и снижать скорость.

Кстати, такой же уровень погодной опасности действует в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Тульской, Смоленской и Калужской областях ЦФО. Следующий, «оранжевый», уровень объявили в Тверской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что в первой декаде октября в Москве может выпасть снег. По словам метеоспециалиста, вскоре москвичей ждут первые заморозки.