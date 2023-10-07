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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки с мигрантами в ХМАО

Бастрыкин потребовал возбудить дело после конфликта с мигрантами в ХМАО

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Shutterstock

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на драку с иностранцами в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в поселке Тундрино. Во время ссоры между мигрантами и местными жителями произошла драка. Это привело к сотрясению мозга у государственного инспектора по охране памятника природы.

В результате следователи инициировали доследственную проверку по факту произошедшего.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК по региону Алексею Мязину возбудить уголовное дело по факту произошедшего. О ходе расследования он будет докладывать главе ведомства.

Ранее в Челябинске во время рейда полиции бывшие мигранты получили повестки в военкомат.

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