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Жительница российского региона в 94 года осталась без пенсии

Жительнице Челябинска, оставшейся без пенсии в 94 года, выплатят 15 тыс. рублей

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Pixabay

Власти Челябинска выделили 94-летней жительнице города Надежде Татаренко, оставшейся без пенсии, компенсацию в размере 15 тыс. рублей, а также предложили воспользоваться услугами социального работника. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«По итогам принято решение выделить женщине материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией в размере 15 тысяч рублей. Также предложено социальное обслуживание на дому, но Надежда Татаренко от него отказалась», — рассказали в пресс-службе.

Женщина треть жизни проработала на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР, но после недавнего переезда в Челябинск осталась без социальных выплат. Причиной стал договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения с Таджикистаном, вступивший в силу в 2022 году.

В правительстве объяснили, что женщина может оформить в России пенсию, которую ей выплачивали в Республике Таджикистан: в перерасчете на рубли таджикская пенсия Татаренко составляет 2,5 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, будет ли ощутима индексация пенсий с учетом инфляции.

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