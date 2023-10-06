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Киев разорвал соглашения с Москвой и Минском по борьбе с преступностью

Украина прекратила соглашения СНГ с РФ и Белоруссией по борьбе с преступностью

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Depositphotos

Правительство Украины решило прекратить действие «Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью» по части работы украинского кабмина с российским и белорусским правительствами. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет ТАСС.

Соглашение заключили 25 ноября 1998 года в Москве, пояснил Мельничук. Оно предполагало сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений. В том числе, согласно соглашениям, стороны должны были помогать друг в другу в розыске лиц, которые пытаются скрыться от уголовного преследования и тюрьмы.

Агентство отметило, что украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.

Тем временем исследователи американского центра RAND заявили, что продолжающийся российско-украинский конфликт несет риски непреднамеренного вовлечения НАТО в противостояние.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с действующей в Молдавии властью «никаких хороших отношений» с Москвой не будет.

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