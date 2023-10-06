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Россиянам объяснили причины резкого роста цен на такси

Эксперт по транспорту Ян: высокий спрос спровоцировал рост цен на такси

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Илья Питалев/РИА Новости

Повышение роста цен на такси спровоцировал пиковый спрос, заявил главный редактор канала «Бюро ИКС», эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян. Стоимость на услуги в сентябре повышается каждый год, отметил он в беседе с телеканалом «360».

В сентябре цены на такси растут из-за начала учебного года, пояснил Ян. К концу месяца цены вернулись к прежним.

«То есть рост — это пиковые значения, просто потому что сентябрь, просто потому что какие-то водители не смогли выйти на работу, потому что надзорные органы учатся сейчас работать в новой системе», — отметил эксперт.

По его словам, в 20 городах России общество защиты прав потребителей провело мониторинг на такси, не выявив при этом никаких изменений. В частности, в Москве изменение цен от августа к сентябрю не превысило динамику прошлого года.

Напомним, с 1 сентября в России вступил в силу «закон о такси», который позволяет заниматься перевозками самозанятым и вводит множество новых требований к агрегаторам и водителям. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Минтранс и ФАС ранее пообещали проанализировать ситуацию со стоимостью услуг такси в отдельных регионах.

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