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Эксперт развеяла популярные мифы про уборку

Глава SSClean Гершензон: хлорка не является универсальным чистящим средством

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Shutterstock

Многие россияне при уборке квартиры сталкиваются с одними и теми же заблуждениями, некоторые из которых могут быть опасны как для мебели, так и для человека. О самых распространенных мифах в данном процессе «Ридусу» рассказала основатель компании SSClean Елена Гершензон.

Так, по ее словам, людям пора перестать думать, что газета поможет справиться от разводов при мытье окон. Эксперт отметила, что для этой цели гораздо лучше подойдет специальная салфетка из микрофибры для стекол и зеркал. Кроме того, хлорка не является универсальным дезинфицирующим средством, предупредила Гершензон. Она подойдет для поверхностей на кухне и в ванных комнатах, но может нанести вред поверхностям из металла, дерева и ткани.

Использование уксуса в качестве помощника по уборке также имеет ряд минусов. В частности, он может разрушить поверхности из дерева, а также нанести вред человеку — раздражать слизистые оболочки глаз и носа и вызывать сильные аллергические реакции даже при кратковременном использовании. Последнее, на что обратила внимание специалист, — удаление пыли влажной тряпкой может быть неэффективно и даже опасно для твердых поверхностей. По ее словам, этот способ может оставить на поверхности микроцарапины, поэтому лучше сначала протереть пыль сухой тряпкой, а после — влажной.

Ученые из Экологической рабочей группы (EWG) до этого выяснили, что чистящие средства и освежители воздуха содержат сотни потенциально опасных для здоровья веществ. Наиболее безопасными оказались средства для уборки, помеченные как «экологичные» и не содержащие ароматизаторов.

Ранее аналитики выяснили, как часто россияне делают уборку дома.

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