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Украинцам предлагают свидетельства о смерти во избежание мобилизации

РИА: украинцы покупают свидетельства о смерти, чтобы избежать мобилизации в ВСУ

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Alex Babenko/AP

Корреспондент агентства РИА Новости обнаружил, что в даркнете появились объявления для украинцев по продаже свидетельств о регистрации смерти, чтобы избежать мобилизации и не служить в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ).

По информации агентства, продавцы обещают потенциальным покупателям выдать официальное свидетельство о смерти с «проводкой по всем базам» и при необходимости организовать фальшивые похороны.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги. Стоимость услуги: 10 тысяч долларов», — говорится в тексте одного из подобных объявлений.

До этого представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявлял, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, возможно, придется идти на фронт.

4 октября глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что украинские власти находятся в поисках юридических механизмов, как вернуть и наказать военнообязанных, которые незаконно покинули страну.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 17 августа сообщалось, что украинский лидер подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь они будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее в США href=«http://www.gazeta.ru/army/news/2023/06/29/20771252.shtml»>назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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