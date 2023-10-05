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Адвокат рассказала, можно ли отсудить у супруга долю в тайной недвижимости

Адвокат Данильченко: супруг может отсудить у второго долю в тайной недвижимости

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Depositphotos

Супруг может отсудить у второго долю в тайно приобретенной недвижимости, если предоставит суду неопровержимые доказательства совершенной сделки. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По ее словам, речь идет о сделках, когда муж или жена, желая скрыть свою недвижимость, записывает ее на своих родственников.

«Здесь можно посоветовать, чтобы в первую очередь супруг предоставил суду целый ряд доказательств. Это могут быть выписки по банковскому счету, из которых будет следовать, что супруг перевел денежные средства со своего счета, открытого на его имя в период брака, и перевел их своему родственнику, на которого в дальнейшем приобретается объект недвижимости. Или если супруг снял деньги, а потом в этот же или на следующий день его родственник приобрел недвижимость по стоимости, равной той сумме», — отметила Данильченко.

Кроме того, могут подойти свидетельские показания. Однако, по словам адвоката, чаще всего отсудить у супруга долю в недвижимости получается, когда супруг оформил ее сначала на себя, а после — на третье лицо. При этом второй супруг может просить признать сделку недействительной, если соберет всю совокупность доказательств.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько до этого рассказал «Газете.Ru», что главным способом оградить автомобиль от процедуры раздела имущества является заключение брачного договора.

Ранее сообщалось, что россиянин выбросил из окна имущество бывшей жены, которое она получила после развода.

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