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В Госдуме рассказали, зачем в России нужна система социального рейтинга граждан

Депутат Наумов: социальный рейтинг позволит поощрять создающих семью граждан

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Shutterstock

Появление в России социального рейтинга граждан позволит государству отделять их по образу жизни и поощрять тех, кто работает и исполняет свой гражданский долг. Об этом NEWS.ru сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Мы смотрим, как ведут себя наши знакомые, коллеги, соседи и невольно оцениваем их. Один — пьяница, отщепенец, неопрятный человек, а другой — ударник труда, семьянин, успешный специалист или предприниматель. <...> Государство будет поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни, работает, создает семью, исполняет гражданский долг. Те, кто этого не делает, никак наказываться, конечно, не должны, все их права сохраняются, но и бонусов они не получат. При этом ничто не мешает перейти из группы в группу», — сказал Наумов.

По его мнению, данную систему не стоит политизировать, потому что она направлена на стимулирование качеств, которые «позволяют государству меньше тратить».

Накануне издание «Афиша Daily» сообщало, что в Российском государственном социальном университете (РГСУ) разработали и уже начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Первыми пользователями тестовой версии программы стали студенты вуза.

При регистрации каждый участник проходит анкетирование, в ходе которого отвечает на вопросы об образовании, наличии детей, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в социальных сетях, знании языков и не только.

Ранее в Госдуме объяснили, почему 2024 год станет для России переломным.

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