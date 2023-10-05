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В столичный бизнес-центр «Дмитровский» пришли 40 человек в балаклавах

Shot: в Москве 40 человек в балаклавах пришли в бизнес-центр

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Shutterstock

В Москве бизнес-центр «Дмитровский» посетили 40 человек в балаклавах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, ООО «Велкон» с июля 2022 года арендовало помещение площадью 320 квадратных метров в бизнес-центре у ООО «Смартстрой». В середине сентября арендодатель заблокировал сотрудникам фирмы по проектированию инженерных систем доступ в здание без объяснения причин. В офисе у компании остались десятки рабочих компьютеров и документация.

Переговоры «Велкона» с арендодателем не увенчались успехом — забрать технику и документы не удалось. Тогда представители фирмы обратились к участковому.

Участковый, несколько десятков грузчиков в масках и сотрудники компании пришли в арендованный офис, чтобы забрать имущество «Велкона». Сейчас полиция проверяет действия всех участников произошедшего.

Ранее по Челябинску разгуливал мужчина в балаклаве и с ножом.

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