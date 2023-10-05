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Овсянникова обжаловала приговор по делу о фейках о ВС РФ

Экс-редактор ТВ Овсянникова обжаловала приговор суда по делу о фейках о ВС РФ

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Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова обжаловала решение суда заочно приговорить ее к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о российских Вооруженных силах РФ, пишет ТАСС, ссылаясь на Басманный суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Овсянниковой на ее заочный приговор по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ», — сказали в суде.

Отмечается, что жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, но дата заседания пока не назначена.

Накануне Басманный суд Москвы заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии общего режима.

До этого гособвинение запросило для Овсянниковой 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о ВС РФ. В надзорном ведомстве напомнили, что дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в международном розыске.

Год назад суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала по делу о фейках об армии. Накануне адвокат объявленной в розыск Овсянниковой Дмитрий Захватов подтвердил, что его подзащитная уехала за границу, «в одну из европейских стран».

Ранее сообщалось, что бывший муж Марины Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав.

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