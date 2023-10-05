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В Свердловской области трехлетний ребенок провалился в огромную яму

В Первоуральске трехлетний мальчик упал в полутораметровую траншею

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Первоуральске (Свердловская область) трехлетний мальчик упал в глубокую коммунальную траншею. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как рассказала СМИ мать пострадавшего ребенка, инцидент произошел на улице Вайнера. Она вместе с сыном шла по деревянному мосту, проложенному рабочими над ямой, где меняли трубы. Конструкция оказалась сломанной, и ребенок упал вниз. По словам женщины, траншея не была никак огорожена, также рядом с ней отсутствовали фонари.

Ребенка из ямы достал случайный прохожий. Женщина отметила, что сын сильно ударился головой, и медики назначили мальчику обследование у невролога.

Ранее под Новосибирском школьница провалилась в сливную яму.

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