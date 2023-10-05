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В Иркутске задержали психически нездорового мужчину, заманивавшего к себе подростков

Shot: в Иркутске задержали нездорового мужчину, совращавшего несовершеннолетних

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Телеграм-канал «SHOT»

В Иркутске задержали мужчину, который совращал и заманивал к себе домой несовершеннолетних. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, родители несовершеннолетних пожаловались на 40-летнего жителя микрорайона Топкинский. Они утверждают, что мужчина пытается заманить их детей к себе домой и совершить над ними сексуальное насилие.

В настоящий момент в ходе разбирательства удалось доказать факт попытки совращения девятиклассницы в социальных сетях со стороны мужчины. В сентябре этого года его в связи с неназванным психическим заболеванием поставили на учет в ПНД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее под Ростовом мужчина совратил 13-летнюю школьницу в салоне ВАЗа.

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