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Россияне назвали самые прибыльные сферы работы

«Работа.ру»: россияне назвали IT и энергетику самыми прибыльными отраслями

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Shutterstock

Самой прибыльной для работы россияне считают сферу IT. За нее отдали голоса 65% участников опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». На втором месте оказались энергетика и добывающая промышленность — за эти сферы проголосовали 46% респондентов, передает RT со ссылкой на результаты опроса, в котором участвовали 3,5 тыс. человек.

На третьем месте рейтинга разместились предпринимательство и финансы — за них проголосовали 29% опрошенных, еще 23% отдали голоса за строительство. 21% участников исследования считают прибыльной разработку искусственного интеллекта.

Сферу нанотехнологий выгодной назвали 17% респондентов, робототехнику — 16%. Медицину прибыльной назвали 12% опрошенных, а сферу образований — всего 7%. Еще меньше голосов россияне отдали за сельское хозяйство — только 5% респондентов считают, что в этой сфере можно неплохо заработать.

Также к вариантам заработать отнесли такие сферы, как госуправление, продажи, стоматология и юриспруденция.

Напомним, что также эксперты к прибыльным для самозанятых отнесли сферу ремонта.

Накануне стало известно, что в России за год на 38% выросли средние предлагаемые зарплаты, в том числе — в образовании, промышленности, сельском хозяйстве.

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