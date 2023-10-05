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Стоматолог объяснил, о каких проблемах с зубами говорит кривая улыбка

Врач Алиев: кривая улыбка может быть последствием неправильного прикуса

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Depositphotos

Если своевременно не лечить зубы, это может привести к кривой улыбке, а также спазмам мышц лица, ноющим болям головы и спины. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сабит Алиев, врач-имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет».

«Часто видим, как взрослые люди улыбаются, например, не раскрывая рта, одним уголком. Причин такого дефекта может быть множество, но основные: неправильный прикус, мышечный тонус, неправильное положение суставов», — объяснил врач.

По словам стоматолога, неправильный зубной ряд приводит к асимметрии жевательных мышц. В итоге одна сторона прекращает жевать раньше, чем другая. А так как вторая часть мышц еще не сомкнулась, мозг выдает сигнал жевать дальше.

«Визуально мы видим человека, жующего одной стороной. В результате несимметричного движения лицевых мышц лицо искривляется в одну сторону», — отметил он.

Постоянное движение в таком состоянии приводит к нарушениям работы мышц не только лица, но и плеча, шеи. Все эти органы тесно взаимосвязаны.

«К примеру, вы видите человека, у которого одно плечо выше другого, и даже представить сложно, что проблема в прикусе. А суть в подъязычно-лопаточной мышце. Если у человека кривой прикус, например, левая сторона нормальная, производит жевательное движение, но правая сторона, чтобы выполнить это действие, тянет вверх нижнюю челюсть, а вместе с ней и лопатку. А так как последнее напрямую связана с позвоночником, то происходит непроизвольное поднятие вверх одного плеча», — рассказал специалист.

Похожая причина и улыбки одним уголком рта.

«Например, если нижняя челюсть ушла назад, значит, произошло истирание зубов. У такого пациента проблемы с дыханием. Из-за перекрытого воздуха нижней челюстью человек вынужден дышать ртом. А последнее может привести к астме или проблемам с легкими», — подчеркнул Алиев.

Неправильный прикус у человека приводит к нарушению осанки, его беспокоят боли в горле, у виска, постепенно происходит искривление ног, что, например, ведет к вальгусной стопе, резюмировал он.

Ранее россиянину потребовалась операция на сердце из-за невылеченных зубов.

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