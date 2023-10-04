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Россиянке, прилетевшей из Колумбии с травяным чаем, грозит реальный срок

В Пулково остановили женщину, которая привезла в Россию чай с листьями коки

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Depositphotos

В Пулково таможенники нашли в багаже пассажирки, вернувшейся из Колумбии, фиточай с листьями коки. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

46-летняя гражданка России вернулась в Санкт-Петербург из Боготы после визита к родственникам. После долгого перелета с пересадкой в Стамбуле пассажирка зашла в «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также запрещенных к ввозу предметов и веществ.

Однако во время досмотра таможенник обратил внимание на упаковку фиточая с надписью «Aromatica de Coca» и маленький мешочек из фильтровальной бумаги с растительным содержимым зеленого цвета. Владелица сувенира объяснила, что привезла фиточай из столицы Колумбии. Продавец порекомендовал ей этот напиток как отличное успокаивающее средство, за него она отдала 20 колумбийских песо, то есть около 0,5 руб.

Сотрудники таможни отправили упаковку с травяным чаем на экспертизу, и специалисты нашли в смеси фрагменты листьев кокаинового куста общей массой 12,06 грамма. Теперь женщине, купившей наркотический сувенир, может грозить штраф на 1 млн руб. и до 7 лет лишения свободы.

Ранее жительница ХМАО заказала через интернет препараты для похудения и стала фигуранткой уголовного дела.

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