Более 21,5 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки культуры и отдыха за 3 месяца

В сентябре парки Московской области посетили 7 млн человек, что на 2,5 млн человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за III квартал 2023 года в парки пришли 21,6 млн гостей, в 2022 году – 18 млн человек, самым посещаемым парком стал парк Пехорка в городском округе Балашиха – более 1 млн человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Более 21,5 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки культуры и отдыха в регионе за последние 3 месяца. На данный момент в регионе для посетителей работают более чем 190 парков культуры и отдыха. Самым посещаемым парком стал парк Пехорка в Балашихе», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

На втором месте по популярности за III квартал – Центральный парк в Пушкинском городском округе, там побывали свыше 730 тысяч человек. На третьем – парк им. Л.Н. Толстого в городском округе Химки, который посетили более 667 тысячи человек. В парке Сестрорецкий городского округа Клин побывали свыше 568 тыс. человек, в Городском парке Лыткарино – 457 тысяч человек.

Мероприятия в парках организуются при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).