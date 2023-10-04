«Многие попадают в ловушку»: диетолог дала советы, как пожилым справляться с усталостью

Представители старшего поколения часто пытаются справиться с усталостью с помощью сладких продуктов, однако такой метод усугубит проблему. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Пожилые часто испытывают усталость, и многим хочется решить проблему отсутствия энергии с помощью сладкого. Это большая ловушка, и люди старшего возраста очень часто в нее попадают. Потому что потом будет откат и провал энергии», — предупредила специалист.

По ее словам, лучше отдавать предпочтение тем продуктам, которые зарядят энергией на более длительный срок. Например, можно съесть омлет с овощами, зерновые каши, бананы, выпить отвар шиповника.

«У многих может быть упадок сил из-за недостатка витамина D. Нужно есть печень трески, жирную рыбу. Также полезны все продукты, богатые йодом. Это морская капуста, морская рыба и фейхоа», — добавила Соломатина.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что употребление свеклы в сыром виде поможет людям старше 60 лет улучшить работу кишечника.

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