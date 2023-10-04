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Ученые выяснили, что мальчикам дают больше карманных денег, чем девочкам

Во Франции выяснили, что гендерный разрыв в оплате труда начинается еще в детстве

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Французские исследователи обнаружили, что девочкам дают на карманные расходы меньше, чем мальчикам. Об этом сообщает France Info со ссылкой на онлайн-исследование института CSA, которое проводилось в июне этого года.

В опросе участвовали 804 родителя и 1101 подросток. В результате выяснилось, что в среднем девочки получают €38, а мальчики — €44. Причем последние обзаводятся деньгами в более раннем возрасте. Так, почти половина мальчиков в возрасте 10-12 лет имеют карманные деньги, а среди девочек того же возраста этот показатель достигает лишь 40%.

В большинстве семей школьникам дают денежные средства в обмен на выполнение какой-либо работы. Девочек обычно просят навести порядок в спальне или посидеть с младшими домочадцами, а мальчикам предлагают подстричь газон или помыть машину. Впоследствии неоплачиваемые обязанности по уходу за детьми в основном берут на себя женщины. Эта гендерная закономерность сохраняется и только укрепляется с возрастом.

Наконец, девочки и мальчики по-разному используют свои копилки. Как отмечается, важность наличия сбережений дети обоих полов понимают очень рано — более 50% детей откладывают деньги, которые дают им родители.

Мальчики в основном копят на видеоигры, музыкальные и высокотехнологичные товары, а девочки чаще всего планируют потратить накопления на одежду и косметику, однако вместо этого зачастую покупают подарки своим друзьям и близким.

Ранее страны G20 собрались искоренить дискриминацию женщин и гендерное неравенство.

До этого в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.

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