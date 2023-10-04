Ученые выяснили, что мальчикам дают больше карманных денег, чем девочкам

Французские исследователи обнаружили, что девочкам дают на карманные расходы меньше, чем мальчикам. Об этом сообщает France Info со ссылкой на онлайн-исследование института CSA, которое проводилось в июне этого года.

В опросе участвовали 804 родителя и 1101 подросток. В результате выяснилось, что в среднем девочки получают €38, а мальчики — €44. Причем последние обзаводятся деньгами в более раннем возрасте. Так, почти половина мальчиков в возрасте 10-12 лет имеют карманные деньги, а среди девочек того же возраста этот показатель достигает лишь 40%.

В большинстве семей школьникам дают денежные средства в обмен на выполнение какой-либо работы. Девочек обычно просят навести порядок в спальне или посидеть с младшими домочадцами, а мальчикам предлагают подстричь газон или помыть машину. Впоследствии неоплачиваемые обязанности по уходу за детьми в основном берут на себя женщины. Эта гендерная закономерность сохраняется и только укрепляется с возрастом.

Наконец, девочки и мальчики по-разному используют свои копилки. Как отмечается, важность наличия сбережений дети обоих полов понимают очень рано — более 50% детей откладывают деньги, которые дают им родители.

Мальчики в основном копят на видеоигры, музыкальные и высокотехнологичные товары, а девочки чаще всего планируют потратить накопления на одежду и косметику, однако вместо этого зачастую покупают подарки своим друзьям и близким.

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