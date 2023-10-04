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Суд удовлетворил иск к Ингеборге Дапкунайте из-за недвижимости в Москве

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск к Дапкунайте из-за проданной квартиры

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск к актрисе Ингеборге Дапкунайте, обязав ее зарегистрировать в Росреестре на нового владельца проданную ею квартиру на Никитском бульваре. Об этом сообщила Business FM пресс-секретарь судебной инстанции Лела Кокая.

Она пояснила, что иск подал Рубен Худавердян, который 27 апреля 2023 года приобрел у Дапкунайте квартиру на Никитском бульваре, но в Росреестре ее не перерегистрировали на нового владельца. По словам пресс-секретаря суда, истец просил обязать устранить нарушение.

Сумма сделки не раскрывается. Но, по данным Telegram-канала Shot, трехкомнатная квартира актрисы оценивалась примерно в 100 млн рублей.

В середине августа стало известно, что Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество.

В 2022 году Дапкунайте уехала из России. До эмиграции она жила в трехкомнатной квартире в Пресненском районе на Никитском бульваре в Москве.

Ранее Дапкунайте рассказала об отношениях с друзьями из России после эмиграции.

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