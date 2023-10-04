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Россиянин на 8 месяцев лишился свободы за нападение на сожительницу и ее подругу

На Ямале мужчина избил партнершу и ее подругу, у которой пострадавшая скрывалась

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Shutterstock

В селе Яр-Сале Ямальского района судимый местный житель напал из ревности на подругу и ее знакомую. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В мае мужчина напал на сожительницу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и жестоко ее избил из ревности. В июле пострадавшая поняла, что ей вновь грозит опасность, и предпочла укрыться у приятельницы.

Однако злоумышленник нашел ее и в чужом доме. Агрессор залез к односельчанке в сени через окно, а затем сломал стену из деревянных панелей и против воли хозяйки проник в жилое помещение. В комнате находилась его гражданская супруга. Будучи в гостях, она снова подверглась физическому насилию со стороны сожителя. Подруга попыталась защитить ее, но в итоге также была избита. Сосед приставил к ее шее нож и пригрозил расправой, угрозу женщина восприняла реально.

На суде мужчину признали виновным в нанесении побоев по трем эпизодам, а также в незаконном проникновении в жилище и угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. В качестве наказания его отправили в колонию общего режима на восемь месяцев.

Ранее в Уфе неизвестный устроил дебош в общежитии медуниверситета и напал на студентов.

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