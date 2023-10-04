Россияне оказались на пятом месте среди интуристов Таиланда

Таиланд с начала года посетили 1 млн россиян. Среди иностранных туристов граждане РФ занимают пятое место, сообщает ТАСС со ссылкой на данных министерства туризма и спорта королевства.

Большинство отдыхающих из России посетили курортную провинцию Пхукет, которая находится на одноименном острове. Сюда прилетали около 530 тыс. россиян.

«На самом деле посещающих Пхукет россиян еще больше, поскольку невозможно подсчитать, сколько людей прибывает сюда рейсами из Бангкока», — сказал генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Всего с начала 2023 года Таиланд посетили более 20 млн иностранцев. На первом месте граждане Малайзии (3,3 млн), на втором — китайцы (2,5 млн), на третьем — жители Южной Кореи (1,2 млн), на четвертом — Индии (1,16 млн).

4 октября стало известно, что россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы. Приказом начальника иммиграционной службы королевства отдыхающие из РФ, прибывшие в страну по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно еще на 30 дней.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.