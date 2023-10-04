В России станет больше пенсионеров

Число пенсионеров в России в 2023 году вырастет на 1,1 млн человек, при этом в 2024 году – на 569 тыс., сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на данные Соцфонда на следующие три года.

Рост числа пенсионеров в России зарегистрирован впервые с 2019 года, когда была проведена пенсионная реформа. Таким образом, за год численность граждан России, которые получают пенсии через территориальные органы Социального фонда России (СФР), вырастет с 41,78 млн до 43,47 млн человек.

Согласно графику пенсионной реформы 2019 года, в 2023 году в России на пенсию по старости не выходят ни мужчины, ни женщины, и это связано с завершением «переходного» периода, когда пенсии назначались на полгода раньше до официального наступления возраста.

Больше всего пенсионеров в общее число добавят новые регионы России – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проживает большой контингент пожилого населения, при этом увеличение пенсионного возраста их не коснулось.

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