ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами несколько районов Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) несколько населенных пунктов Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, во время атаки никто не пострадал, но разрушены жилые дома и хозпостройки.

В зоне обстрела работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, они уточняют масштаб разрушений.

3 октября реактивные снаряды и беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью.

Также в этот же день губернатор Брянской области заявлял, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.