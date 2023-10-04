ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами несколько районов Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) несколько населенных пунктов Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы», — написал глава региона.
Он подчеркнул, что, по предварительным данным, во время атаки никто не пострадал, но разрушены жилые дома и хозпостройки.
В зоне обстрела работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, они уточняют масштаб разрушений.
3 октября реактивные снаряды и беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью.
Также в этот же день губернатор Брянской области заявлял, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом.
Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.