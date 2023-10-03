В Венеции автобус с пассажирами упал с высоты и загорелся

В Венеции во время аварии с участием автобуса погибли более 20 человек. Об этом сообщает La Repubblica.

Инцидент произошел в пригороде Местре. Ехавший по дороге автобус компании Actv по неизвестной причине пробил ограждение, после чего упал с высоты около 30 метров. Затем средство передвижения загорелось.

По данным журналистов, 21 пассажир погиб. Некоторые из найденных жертв сгорели заживо. Не исключено, что погибших больше, так как часть пассажиров все еще считаются пропавшими без вести. Также во время инцидента пострадали 15 человек, некоторые из которых были госпитализированы.

После произошедшего мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что для помощи людям будут задействованы все возможные ресурсы.

Ранее в Пакистане из-за взрыва в мечети под завалами оказались более 20 человек.